SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meses depois de fechar com Cristiano Ronaldo, o futebol saudita voltou a mostrar força e já tirou craques de grandes clubes europeus na atual janela.

DA EUROPA PARA A ARÁBIA SAUDITA, VEJA REFORÇOS

Benzema

Ídolo do Real Madrid, o atacante deixou a equipe espanhola após 14 temporadas rumo ao Al-Ittihad, um dos clubes mais tradicionais do Oriente Médio. A parceria com CR7, no entanto, não será reeditada, já que o português atua no Al-Nassr ?um dos principais rivais do novo clube de Benzema.

Kanté

Também francês, o volante é outro reforço do Al-Ittihad, que anunciou a novidade no início desta semana aos torcedores. Campeão mundial com a seleção europeia, Kanté tem 32 anos e atuava no Chelsea desde a metade de 2016.

Koulibaly

O zagueiro é mais um que está deixando o Chelsea rumo à Arábia. Koulibaly, que também acumula passagem pelo Napoli, tem acerto bastante encaminhado com o Al-Hilal e deve assinar, nos próximos dias, um vínculo de três anos com a equipe.

Mendy

O Al Ahli também vai desfalcar o Chelsea nas próximas semanas: o clube de Jeddah já costurou a negociação para contar com o senegalês de 31 anos, eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2022.

E NÃO DEVE PARAR POR AÍ...

A lista de chegadas ao futebol saudita pode aumentar em breve, já que há negociações e sondagens envolvendo outros nomes de relevância no cenário mundial.

Lucas Moura está no radar. Formado no São Paulo, o meia-atacante deixou o Tottenham e, livre no mercado, tornou-se alvo de dois tradicionais clubes locais. Segundo Bruno Andrade, colunista do UOL, "uma das negociações está mais avançada do que a outra."

Ziyech e Rúben Neves também receberam sondagens recentes do futebol do Oriente Médio, que pretende expandir horizontes: Abel Ferreira e Luís Castro, técnicos de Palmeiras e Botafogo, foram especulados nas últimas semanas.