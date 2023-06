SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodriguinho entrou no intervalo da partida entre São Paulo e Athletico-PR e foi fundamental no duelo, fazendo a jogada que terminou no gol da vitória do time tricolor. Das arquibancadas, scouts de grandes clubes internacionais gostaram do que viram.

Scouts do PSG (França), PSV (Holanda) e LA Galaxy (EUA) estavam no Morumbi para observar a joia são-paulina. A reportagem ouviu que os três ficaram bastante entusiasmados com a atuação do jovem meia.

O estafe do jogador já sabe do interesse de diversos clubes europeus pelo atleta, mas não há nada formal até o momento. Há a possibilidade de que cheguem ofertas pelo atleta já nesta janela europeia.

A expectativa é que os valores de Rodriguinho no mercado europeu hoje girem na casa dos 6 milhões de euros (R$ 30 milhões). No entanto, acredita-se que a joia pode se valorizar se seguir no São Paulo e atuar, podendo alcançar ofertas perto dos 20 milhões de euros (R$ 100 milhões) em um ano.

Na partida de quarta-feira, a revelação do São Paulo teve uma arrancada logo nos primeiros minutos em campo e cruzou para Calleri ajeitar e Luciano marcar. Rodriguinho fez outras boas jogadas na partida, inclusive um belo drible de letra para invadir a área.

O técnico Dorival Júnior elogiou a atuação do jovem de 19 anos. Rodriguinho chegou ao seu sétimo jogo entre os profissionais nesta temporada.

Rodriguinho vem crescendo desde quando cheguei. Quando se recuperou da lesão que o mantinha no DM nos primeiros 10 ou 15 dias, ele foi uma grata surpresa no dia a dia. Ele vem buscando evolução, vem tendo paciência necessária, vem entrando com força. Daqui a pouco teremos possibilidade de jogos em sequência e ele terá condição de poder mostrar ainda mais a sua capacidade"