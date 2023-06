SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tetracampeão em Saquarema, Filipe Toledo estreou com vitória e está nas oitavas de final da etapa brasileira do Circuito Mundial de surfe.

O QUE ACONTECEU

Filipinho bateu o compatriota Samuel Pupo na terceira bateria da rodada de abertura. Toledo somou 14,53, contra 14,50 de Samuel ?que, inclusive, teve a melhor nota da bateria. Callum Robson (13,83) foi o último colocado.

Filipe trava batalha com Griffin Colapinto pela liderança do ranking mundial. O brasileiro é o segundo colocado, enquanto o norte-americano veste a camiseta amarela.

Antes, João Chianca, o Chumbinho, avançou com tranquilidade para as oitavas. O vice-líder do ranking mundial comandou a segunda bateria, com 14,83 pontos. Seth Moniz (10,20) e Matthew McGillivray (8,96) disputarão a repescagem.

No feminino, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima disputarão a repescagem.

OUTROS BRASILEIROS

Caio Ibelli foi o primeiro brasileiro, pelo masculino, a cair na água, e foi para a repescagem. Ele terminou na terceira colocação, com 12,47, em bateria com Ethan Ewing (14,20) e Rio Waida (14,13).

Jadson André, Gabriel Medina, Yago Dora e Italo Ferreira ainda competem.

RESULTADOS BRASILEIROS NO 1º DIA DE SAQUAREMA

Classificados para as oitavas: João Chianca, Filipe Toledo

Disputam a repescagem: Caio Ibelli