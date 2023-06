RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Sampaoli viveu uma noite para esquecer no comando do Flamengo ao ver sua equipe, de maneira irreconhecível, tomar 4 a 0 do Bragantino em jogo do Campeonato Brasileiro e perder a sequência de dez jogos de invencibilidade.

O time carioca estava há mais de uma semana sem jogar e aproveitou de "maneira intensa", segundo o próprio argentino, a pausa da Data Fifa para treinar.

A atuação contra o Bragantino, no entanto, contrastou com que foi realizado nos últimos dias. Desligado e sem qualquer intensidade, o Flamengo foi completamente dominado pelo adversário e, além de sofrer na defesa, pouco produziu no ataque.

O desempenho não agradou a Sampaoli, que admitiu a surpresa com o resultado e mostrou preocupação com a "passividade" de seu elenco dentro do gramado do Nabi Abi Chedid.

O treinador não quis comentar individualidades. Ao ser questionado em entrevista coletiva sobre a opção por Léo Pereira na lateral, por exemplo, ele apenas reforçou que o fator coletivo se sobressaiu na goleada.

"Perdemos muito a bola e isso fez com que o time deles atacasse nossa linha. Tentamos trocar, mas continuamos com imprecisão e vendo o domínio do rival. [...] Foi uma partida extremamente atípica, eu não esperava um jogo assim. A gente se preparou e aproveitou de maneira intensa o tempo de treinamento. Estou um pouco surpreso com o que aconteceu porque o time perdeu duelos, perdeu a bola desnecessariamente e, praticamente, não esteve em campo", disse Sampaoli, após Bragantino 4x0 Flamengo.

O Flamengo volta a jogar no domingo (25), contra o Santos, para tentar surpreender - desta vez positivamente - o seu torcedor. O jogo também é válido pelo Campeonato Brasileiro.