SÃO PAULO, A seleção brasileira feminina fez mais um dia de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e teve uma boa notícia. A zagueira Rafaelle voltou a aparecer no campo e participou de uma parte da atividade. Por outro lado, Geyse foi ausência.

Rafaelle sentiu um desconforto no joelho na terça-feira e não treinou ao lado das outras atletas nos dois dias seguintes.

Nesta sexta, ela desceu para o campo, bateu um papo com a comissão técnica e fez somente o aquecimento com bola ao lado do grupo. Depois, fez um trabalho a parte.

A jogadora usou uma proteção no joelho a todo momento. Ela, porém, garante que está bem e não preocupa a comissão para a lista da próxima terça-feira (27).

"Estou me sentindo muito bem. Estou bem feliz de ter treinado hoje com as meninas. Só tive um desconforto mesmo no treino, mas não tenho nenhum problema, estou bem e em breve estarei treinando normalmente com o grupo", disse ao UOL.

Quem acabou sendo ausência no treino foi Geyse.

A atacante ficou apenas na academia, mas não teve nenhum problema físico. Por estar se recuperando de uma gripe, optou-se por não expor a jogadora aos ventos fortes desta sexta.

Já Tainara, que participou da atividade mais leve de ontem (22), esteve com o grupo, mas não participou do coletivo nos minutos finais. Ela ficou ao lado de Rafaelle observando.

A jogadora está em processo de recuperação de um problema no tornozelo, mas também garante estar preparada fisicamente.

"Estou bem, melhorando gradativamente, pouco a pouco. Mas me sinto muito bem a respeito das lesões que tive. Foram quatro lesões consecutivas, mas agora me sinto bem, estou bem fisicamente. Lembrando que eu não estava 100% parada, estava apenas tratando de alguns detalhes para chegar bem", explicou Tainara.

A seleção ainda faz mais um treino neste sábado na Granja Comary.