SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) protocolou recurso para aumentar a pena de oito jogadores julgados no caso de manipulação de resultados. Um deles é Eduardo Bauermann, zagueiro de saída do Santos.

A Procuradoria do órgão formalizou o pedido para revisão das punições aos atletas envolvidos no esquema de apostas em partidas do Campeonato Brasileiro de 2022. O caso foi investigado pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás.

O recurso está em trâmite e será julgado pelo plenário do STJD. Ainda não há estimativa para a data para a sessão.

Os jogadores em questão foram julgados em 1º de junho e receberam penas distintas, que vão de suspensão a banimento do futebol. Bauermann puxa a lista dos atletas punidos no esquema.

As penas dos oito jogadores:

Eduardo Bauermann (ex-Santos): suspensão de 12 jogos

Fernando Neto (ex-Operário): suspensão de 380 dias e multa de R$ 15 mil

Gabriel Tota (ex-Juventude): banimento e multa de R$ 30 mil

Igor Cariús (ex-Cuiabá): absolvido

Kevin Lomónaco (Red Bull Bragantino): suspensão de 380 dias e multa de R$ 25 mil

Matheus Gomes (sem clube): banimento e multa de R$ 10 mil

Moraes (ex-Juventude): suspensão de 760 dias e multa de R$ 55 mil

Paulo Miranda: suspensão de 1.000 dias e multa de R$ 70 mil