SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muito se fala sobre o histórico "DNA Ofensivo" do Santos. Com o técnico Paulo Turra, a ordem no Peixe é ganhar. O novo treinador clube santista não vendeu ilusão na entrevista com o Comitê de Gestão antes de ser aprovado e assinar contrato.

Turra admitiu que a prioridade é arrumar o sistema defensivo e que é adepto do "bonito é ganhar".

Aos 49 anos, o profissional afirmou que gosta de intensidade em todos os setores, com entrega de cada jogador na marcação, sem regalias.

Paulo Turra também prometeu não se limitar a um ou dois esquemas táticos e armar o Santos de acordo com o adversário: mais ofensivo contra times mais fracos, mais conservador diante de equipes melhores.

O presidente Andres Rueda e os demais dirigentes, preocupados com a fase do Peixe, gostaram da proposta. O entendimento é que Turra pode fazer o Santos melhorar em relação a Odair Hellmann para se afastar da zona de rebaixamento e brigar por vaga na Libertadores.

Reforços

O Santos não falou com Paulo Turra sobre contratações, apesar de admitir a necessidade de novos jogadores na reabertura da janela internacional de transferências, em julho.

O coordenador esportivo Falcão comanda a busca por reforços e vai ouvir Turra, mas a chegada de atletas não depende exclusivamente da aprovação do treinador.

O Santos entende que precisa de um zagueiro canhoto, dois volantes e um ponta. O Peixe também vai analisar a possível chegada de laterais.