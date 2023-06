SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o Corinthians por 1 a 0, neste sábado (24), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O gol do jogo foi marcado por Vitor Roque ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, os donos da casa estão em 5º lugar no torneio, com 19 pontos.

Os visitantes estão em 15º, com 12, e podem entrar no Z-4 caso Cuiabá (12) e Goiás (11) vençam suas partidas na rodada.

O JOGO

O Athletico teve supremacia no primeiro tempo do jogo, com boas oportunidades construídas.

Foi Cássio quem salvou o Corinthians em algumas oportunidades, enquanto o time tinha dificuldade para construir.

Na segunda etapa, o Athletico baixou as linhas e o Corinthians foi mais ao ataque, mas sem sucesso.

GOL E DESTAQUES

Na trave! Logo no começo do jogo, Canobbio ajeitou para Vitor Bueno, que mandou uma pancada no poste defendido por Cássio. O goleiro foi acionado pouco tempo depois, em finalização de Erick.

1x0. Erick mandou bom passe para Khellven, que bateu na bola de cabeça para o meio da área. Mais rápido que Cássio, Vitor Roque desviou para o fundo da rede e garantiu a vantagem para os donos da casa.

Anulado! Vitor Bueno mandou a cobrança de escanteio para o meio da área e Vitor Roque bateu forte. A bola pareceu ter entrado e a arbitragem assinalou o gol, mas, após revisão, ficou perceptível que ela não tinha ultrapassado completamente a linha.

Cássio! Fábio Santos perdeu para Vitor Roque na entrada da área e o atacante emendou um bom chute de esquerda, mas o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa.

Jogadaça! Christian deu uma caneta em Gil e invadiu a grande área pelo lado esquerdo. Ele chutou com força, mas Cássio saltou e espalmou a bola.

No finzinho. Terans mal entrou em campo e recebeu boa bola de Cuello, mas mandou a finalização na trave.

AGENDA

O Athletico joga na próxima terça-feira (27) contra o Alianza Lima, em casa, pela Libertadores.

Na quarta (28), o Corinthians recebe o Liverpool-URU, também pela competição continental.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 0 Corinthians

ATHLETICO

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven (Madson), Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Christian; Vitor Bueno (Cuello), Canobbio (Terans) e Vitor Roque (Luciano Arriagada). T.: Wesley Carvalho

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (Wesley), Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Giuliano), Maycon e Ruan Oliveira (Matheus Araújo); Guilherme Biro (Pedro Henrique), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Cartões amarelos: Fernandinho (CAP), Gil (COR), Bento (CAP), Leo Linck (CAP), Vitor Roque (CAP), Madson (CAP), Fábio Santos (COR)

Gol: Vitor Roque, aos 35min do 1º tempo