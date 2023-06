SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Em noite infeliz de Rafinha, e inspirada do goleiro Rafael Cabral, o time mineiro venceu o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (24), no estádio Independência (MG), pela 12º rodada.

Rafinha marcou contra aos 3 minutos de jogo. O lateral tentou cortar um cruzamento, mas mandou a bola para o fundo da rede.

Do outro lado, Rafael Cabral segurou o ataque tricolor. O goleiro protagonizou uma sequência de boas defesas - especialmente contra Calleri e Nestor - para colocar um ponto final do jejum mineiro.

O Cruzeiro não vencia a sete jogos, sendo cinco deles pelo Brasileirão. Com o resultado, a Raposa chegou aos 17 pontos e assumiu a décima colocação.

Já o São Paulo perdeu a chance de entrar no G-4 e caiu na tabela. O time de Dorival Jr estacionou nos 18 pontos e foi para o nono lugar.

O Tricolor volta a campo na terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Tigre pela Sul-Americana. Já o Cruzeiro tem a semana livre e encara o Inter no próximo sábado (1), às 21h (de Brasília), fora de casa, pelo Brasileirão.

O JOGO

Cruzeiro foi para cima e aproveitou erro de Rafinha para abrir o placar. Diante de sua torcida, o time mineiro movimentou o marcador logo aos três minutos, em gol contra do lateral tricolor. Com a vantagem, deixou o São Paulo com a bola e priorizou contra-ataques.

São Paulo controlou a posse de bola, e viu Rafael Cabral brilhar. Atrás no marcador, o Tricolor teve espaço para chegar até a intermediária, demorou para passar pela marcação mineira e ameaçar o arqueiro adversário. Quando conseguiu, R. Cabral fechou o gol.

Em jogo aberto, Rafael Cabral manteve o Cruzeiro na frente. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou ficar mais com a bola e construir jogadas, enquanto o São Paulo aumento ainda mais a pressão na busca pelo empate, colocando o goleiro da Raposa para trabalhar. Cabral, porém, levou a melhor contra o ataque tricolor.

No ataque contra defesa, melhor para o Cruzeiro. Com dificuldades para manter a bola no pé, o time mineiro retomou a postura do primeiro tempo, fechando espaços e buscando a velocidade para tentar ampliar o marcador. Com isso, o São Paulo passou a ter mais trabalho para criar jogadas e finalizar com clareza, obrigando Dorival a deixar o time ainda mais ofensivo, com as entradas de Luciano, David, Juan e Marcos Paulo.

GOL E LANCES

Cruzeiro abriu o placar. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Willian cruzou pela direita e Rafinha tentou o corte, mas mandou contra o próprio gol.

Brilhou Rafael Cabral. Ao 35 minutos do primeiro tempo, o goleiro defendeu uma cabeçada de Calleri dentro da área e, na sequência, pegou um chute de Nestor.

De novo Cabral. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Rato fez bela jogada pela direita, puxou para o meio e finalizou. A bola desviou na zaga do Cruzeiro e Rafael Cabral deu um toquinho para evitar o gol contra.

Mais uma de Rafael Cabral. Aos 6 minutos do segundo tempo Caio Paulista cruzou, Calleri cabeceou e o goleiro do Cruzeiro salvou novamente.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

CRUZEIRO

Rafael; William, L. Oliveira, Reynaldo (Neris), Marlon; Jussa, F. Machado (Ian Lucas), M. Vital (Neto Moura); Wesley (Stênio), B. Rodrigues, Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Marcos Paulo); Pablo Maia, J. Méndez (David), Rodrigo Nestor (Rodriguinho); Wellington Rato (Juan), Alisson (Luciano) e Calleri. Técnico: Dorival Jr

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Ramon Abatti Abe (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Rodrigo Nestor (São Paulo); Rodriguinho (São Paulo); David (São Paulo); Henrique Dourado (Cruzeiro)

Gol: Rafinha (São Paulo), contra, aos 3 minutos do primeiro tempo