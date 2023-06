RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco alterou o mando de campo do jogo contra o Cuiabá, que será nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília). A mudança aconteceu por causa da punição que o clube sofreu da Justiça do Rio de Janeiro.

A Justiça do Rio de Janeiro acatou uma ação do Ministério Público e determinou a interdição de São Januário, estádio do Vasco. No dia 22 de junho, após a derrota sobre Goiás, torcedores arremessaram sinalizadores e danificaram partes da estrutura do local.

Por esse motivo, o Vasco alterou oficialmente o mando de campo da partida de amanhã (26), contra o Cuiabá. O jogo será no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

A sentença foi publicada pelo juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, e tem caráter liminar.

Ele decidiu que São Januário será fechado "até que reste comprovada a presença das condições necessárias para sediar os eventos esportivos por meio de laudos técnicos atualizados".

CONFUSÃO

Alguns torcedores atiraram sinalizadores no gramado no dia 22 de junho. A ação ocorreu assim que a partida acabou em 1 a 0 para os goianos.

Houve tentativa de invasão, mas os autores da iniciativa não conseguiram acessar o campo.

Parte do elenco do Vasco precisou pular placas de publicidade para chegar ao túnel de acesso aos vestiários, localizado na região da confusão.