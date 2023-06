RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A previsão se confirmou, e a etapa de Saquarema (RJ) do Mundial de surfe foi adiada novamente.

As condições do mar da Praia de Itaúna continuam ruins para que a competição seja reiniciada. Com isso, a World Surf League decretou "day off" mais uma vez, assim como no sábao (24).

A etapa de Saquarema foi iniciada na última sexta-feira (23) com ondas que surpreenderam até a previsão.

A competição feminina se desenvolveu por toda a primeira bateria e até a metade da repescagem. Faltam duas baterias, incluindo a da brasileira Tatiana Weston-Webb, para se encerrar a fase de repescagem entre as mulheres.

No masculino ainda falta toda a etapa de repescagem. Até o momento, avançaram diretamente para as oitavas de final os brasileiros Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, João Chianca (Chumbinho) e Yago Dora. Gabriel Medina foi para a repescagem.

A previsão de ondas não é animadora. A tendência é a de que, por sorte, o mar melhore na quarta-feira (28). Porém a WSL acredita que o provável é que a etapa volte somente entre os dias 30 de junho e 1º de julho, onde há a data-limite.

A competição acontecerá na data-limite mesmo que o mar esteja ruim.

ATRAÇÕES EM DAY OFF

A Prefeitura de Saquarema calcula uma média de 40 mil pessoas neste fim de semana, na cidade, por conta do Mundial de surfe. Com o day off decretado tanto no sábado quanto no domingo, a WSL aposta na "maior estrutura do circuito" montada para "segurar o público.

Está previsto no fim da tarde de hoje uma tarde de autógrafos com alguns dos surfistas do circuito, em ação promovida por patrocinadores. Também ocorrerá uma apresentação da "Esquadrilha da Fumaça", da Aeronáutica, na parte da tarde na Praia de Itaúna.