SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segurou a vantagem, marcou mais quatro, venceu o Flamengo e avançou à semifinal do Brasileirão Feminino na partida que aconteceu neste domingo (25), na Vila Belmiro.

Donas da quarta melhor campanha na fase inicial, as santistas fizeram 3 a 1 no duelo de ida. O jogo de volta, em casa, terminou em 4 a 1 para as Sereias da Vila. Placar agregado: 7 a 2 para as santistas.

O Brasileirão Feminino terá uma pausa devido à Copa do Mundo. A competição será retomada em agosto, após o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia.

O JOGO

O jogo começou bastante movimentado. O Santos chegou perto de abrir o placar em um lance de falta, mas o Flamengo conseguiu o feito aos 17 minutos com gol de Leidiane.

O Flamengo foi protagonista do primeiro tempo, mas o Santos conseguiu o empate logo depois do primeiro gol adversário.

A virada veio no segundo tempo, com gol da aniversariante Bia Menezes. Cristiane, atacante do Santos, apareceu pouco durante a partida. Ainda assim, o dia pouco inspirado da 11 não afetou no bom desempenho santista.

Depois do segundo gol, o Flamengo teve dificuldade para concretizar as jogadas.

Já nos acréscimos, Ketlen marcou seu segundo na partida -de cabeça, assim como o primeiro. Faltando nove minutos para o fim da partida, o Santos aumentou a vantagem e tornou praticamente impossível qualquer recuperação flamenguista.

Com o segundo gol, Ketlen passou Cristiane na artilharia santista do Brasileirão Feminino.

LANCES IMPORTANTES

1 x 0 - Crivelari recebe lindo lançamento na direita e avança com liberdade. Ela cruza para Leidiane apenas mandar para as redes e marcar o primeiro do Fla.

1 x 1 - O Flamengo mal teve tempo de comemorar a vantagem no placar. Bia Menezes cobra escanteio da direita e Ketlen aparece livre na primeira trave para desviar de cabeça e empatar a partida.

2 x 1 - Brena avançou pela esquerda e fez um passe preciso para a aniversariante Bia Menezes, que recebeu com liberdade. Ela encheu o pé para chutar cruzado e estufar as redes de Bárbara.

3 x 1 - Após vacilo da defesa do Flamengo, Thaisinha recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou na cabeça de Ketlen, que desviou de cabeça para marcar seu segundo gol no jogo e selar a classificação das Sereias da Vila para as semifinais.

4 x 1 - Bia Menezes cobrou escanteio da direita e Camila Martins subiu para cabecear e marcar o quarto das Sereias da Vila.

SANTOS

Camila Rodrigues; Giovanna Fernandes (Giovanna), Camila Martins, Reina Bonta, Bia Menezes; Brena, Vitória Yaya, Fabi Simões (Ana Clara), Thaisinha, Ketlen; Cristiane (Jourdan Ziff). Técnico: Kleiton Lima.

FLAMENGO

Bárbara; Monalisa, Agustina, Daiane (Rayanne), Jucinara; Cris (Laysa), Thaísa, Leidiane (Gica), Duda Francelino, Darlene; Giovanna Crivelari. Técnico: Luís Andrade.

Estádio: Vila Belmiro (Santos)

Juíza: Deborah Cecilia

Cartões amarelos: Leidiane (30), Daiane (54),

Gols: Leidiane, aos 17min do primeiro tempo (Flamengo); Ketlen, aos 20min do primeiro tempo, e aos 46min do segundo tempo, Bia Menezes, aos 10min do segundo tempo, e Camila Martins, aos 48min do segundo tempo (Santos)