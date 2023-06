SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o América-MG na noite deste domingo (25), por 2 a 1, fora de casa casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Juninho foi o responsável por marcar para o Coelho, enquanto Jean Dias e Alemão anotaram para o Colorado.

Com o resultado, o Internacional deu um bom salto na tabela, passando para a 6ª colocação, com 20 pontos. Por outro lado, o América-MG segue na zona de rebaixamento da competição, no 18º lugar, com 8 pontos.

O América-MG tem como próximo compromisso a fase de grupos da Sul-Americana, na quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), quando visita o Peñarol. Já o Internacional recebe o Independiente Medelín na quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), também pela fase de grupos da competição continental.

Jogo

A partida começou com o América-MG sendo mais objetivo na busca por espaços em direção ao gol. A insistência deu resultado, com Juninho abrindo o placar na cobrança de falta.

A volta do intervalo seguiu os mesmos moldes do primeiro tempo, com o América-MG no ataque. O Coelho pressionou o Internacional quando o Colorado estava com a bola, e não conseguiu avançar à marcação adversária.

Mas depois da insistência do Internacional, que contou com a abertura de espaço do América-MG, o Colorado empatou com Jean Dias.

O gol adversário fez com que o América-MG saísse mais para o ataque, mas quem fez o gol da virada foi o Internacional com Alemão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 2 INTERNACIONAL

Data: 25/06/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Nicolás Hernández (INT), Mateus Pasinato, Danilo Avelar (AME)

Gols: Juninho, aos 18 minutos do primeiro tempo (América-MG), Jean Dias, aos 17 minutos do segundo (Inter), e Alemão, e aos 39 minutos do segundo tempo.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho; Wanderson; Iago Maidana; Danilo Avelar; Lucas Kal (Emmanuel Martínez); Juninho, Breno (Benítez); Everaldo (Alê), Aloísio (Wellington Paulista) e Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda). Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL

John Victor; Igor Gomes; Rodrigo Moledo; Nicolás Hernández; Renê; Rômulo; Johnny, Pedro Henrique (Alemão); Jean Dias, Luiz Adriano (Gustavo Campanharo) e Wanderson (Thauan Lara). Técnico: Mano Menezes.