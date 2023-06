SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi falou sobre sua passagem pelo PSG nas duas últimas temporadas em entrevista à TV "beIN Sports". O jogador passa férias na Argentina antes de se apresentar ao Inter Miami, dos EUA.

Messi destacou a decepção pelo fato do clube não ter conquistado nenhuma das duas edições da Champions League durante sua passagem.

Apesar disso, o atacante argentino afirmou que é preciso valorizar os três troféus que foram conquistados no período.

O jogador também declarou que teve problemas para se adaptar a um novo clube após ter deixado o Barcelona.

Sobre a carreira, Messi disse que nada mudou após a conquista da Copa do Mundo do Qatar, com a seleção da Argentina. Apesar disso, o jogador avaliou que não tem mais nada a conquistar.

O QUE MESSI DISSE?

Decepção no PSG: " Um dos grandes objetivos era a Champions League e a verdade é que não o conseguimos durante os dois anos. Acho que foram grandes decepções, mas é preciso dar importância também aos campeonatos que foram conquistados".

Problemas de adaptação: "Foi uma adaptação muito difícil, muito mais do que eu esperava, apesar do fato de já conhecer pessoas no vestiário. Foi difícil a adaptação, não ter uma pré-temporada, me adaptar ao novo clube, a uma nova forma de jogar, aos novos colegas, à cidade à qual no início foi muito difícil se adaptar, para mim e toda a minha família".

Atritos com a torcida: "Depois, a torcida começou a me tratar diferente. Uma parte do público, a maioria continuou me tratando como no início, mas houve uma ruptura com a torcida do PSG. Não era a minha intenção gerar essa ruptura. Também aconteceu com Neymar e Mbappé antes. Fico com aqueles que me respeitaram como sempre respeitei a todos desde que cheguei ao clube".

Carreira: "A verdade é que não mudou absolutamente nada. A única coisa que posso dizer é que sou, que somos, campeões mundiais, e que não tenho mais nada a conquistar, que já conquistei de tudo".