SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa confirmou que a Arábia Saudita sediará o Mundial de Clubes, que será realizado final do ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26).

O QUE ACONTECEU

A Fifa e a Federação Saudita de Futebol definiram que a cidade de Jeddah receberá todos os jogos do Mundial de Clubes de 2023.

A decisão foi tomada após uma delegação enviada pela Fifa visitar a cidade e checar os preparativos para a realização do torneio.

O campeonato será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro e contará com a participação de sete equipes.

Esta será a primeira vez que a Arábia Saudita receberá o Mundial de Clubes. Marrocos, Japão e Emirados Árabes receberam o torneio recentemente.

"Estamos muito satisfeitos que Jeddah, com suas instalações de última geração e reputação de sediar grandes eventos esportivos internacionais, tenha sido escolhida como cidade anfitriã do FIFA Club Copa do Mundo O esporte é um dos principais impulsionadores da transformação contínua da Arábia Saudita", afirmou Yasser Al Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol.

MUNDIAL NO FORMATO TRADICIONAL

O Mundial de Clubes de 2023 ainda será disputado no seu formato tradicional, contando com a participação dos campeões de cada continente e com o atual campeão do país onde ele será realizado.

O novo formato, com 32 clubes, passará a ser disputado a partir de 2025. A primeira edição ocorrerá nos Estados Unidos.

Seis equipes já estão garantidas na edição de 2023: Manchester City (Europa), León (América Central, do Norte e Caribe), Al-Ittihad (campeão saudita), Urawa Red Diamonds (Ásia), Auckland City (Oceania) e Al Ahly (África).

A única vaga restante será preenchida pelo campeão da Libertadores, que representará a América do Sul.