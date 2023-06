SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney se uniram ao grupo de investimentos que comprou cerca de 24% das ações da montadora Alpine, em um valor aproximado de 200 milhões de euros, o que corresponde a mais de R$ 1 bilhão na cotação atual.

A Alpine, que é a quinta colocada no campeonato de construtores da Fórmula 1 e é representada nas pistas pelos franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly, aumenta o valor de mercado com essa aquisição, passando a valer 900 milhões de euros, o equivalente a R$ 4,6 bilhões.

"Essa associação é um passo importante para aprimorar nosso desempenho em todos os níveis. A receita incremental gerada será reinvestida na equipe, a fim de acelerar ainda mais nosso plano com o objetivo de alcançar as equipes de ponta em termos de instalações e equipamentos de última geração", explicou Laurent Rossi, presidente da Alpine.

Para a empresa, essa união com o grupo de investidores faz com que o plano inicial de 100 corridas, estabelecido em 2021, seja cumprido. Um dos objetivos também é o de conseguir disputar o título da F1 em um prazo de quatro anos, o que corresponde até 2025.

"A profunda reformulação por qual passou a F1 desde a entrada dos americanos em seu comando gerou um grande valor agregado a todos os envolvidos na competição, sobretudo às equipes, fazendo com que sua atratividade ao investidor aumentasse substancialmente. Tudo isso ocorre dentro de um contexto em que o mercado americano passou a ser o grande comprador de ativos no esporte, independentemente da modalidade. Por isso, é natural que vejamos mais aquisições deste tipo, pois existem recursos disponíveis, em grande escala, para tais operações", explica o advogado especializado em direito desportivo Eduardo Carlezzo, sócio do Carlezzo Advogados.

Essa não é a primeira experiência dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney com esporte. Ambos são donos do Wrexham há dois anos, e o investimento no futebol já trouxe frutos. Nesta temporada, o clube conquistou o título da quinta divisão do Campeonato Inglês após 15 anos sem chegar à quarta divisão.

Além de Reynolds e McElhenney, o renomado ator Michael B. Jordan também faz parte do grupo de investidores que adquiriu uma parte da Alpine.

"Diversos esportistas e ex-esportistas vêm se aventurando no campo dos negócios no esporte. Alguns com sucesso, pois conseguem se preparar e estudar sobre esse mundo, que é bem complexo e requer conhecimento, que é o que muitos adquirem", apontou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.