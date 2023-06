RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está classificado para a semifinal do Brasileiro Feminino. As Brabas venceram o Cruzeiro por 4 a 2, na Fazendinha, na noite desta segunda-feira (26), e estão classificadas para a próxima fase da competição, onde enfrentarão o Santos.

Jheniffer, Vic Albuquerque, Duda Sampaio e Tamires marcaram para o Corinthians, enquanto Isa Fernandes e Byanca Brasil descontaram para o Cruzeiro. Com o resultado desta segunda, o Corinthians se classificou com o placar agregado de 6 a 3, já que havia vencido na ida por 2 a 1.

O adversário do Corinthians na fase semifinal será o Santos, que avançou nas quartas de final após eliminar o Flamengo por 7 a 2 no placar agregado. A outra semi é entre São Paulo e Ferroviária.

Por causa da Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, o Brasileirão feminino terá uma pausa. O torneio volta em agosto, com a disputa das semifinais.

O JOGO

Corinthians e Cruzeiro fizeram uma partida muito agitada na Fazendinha. As Brabas do Timão começaram tomando a iniciativa do jogo, foram para cima da equipe cruzeirense e conseguiram balançar as redes duas vezes antes dos 25 minutos.

Cruzeiro apostando em contra-ataques e na bola parada. Apesar do resultado e dos gols sofridos no início, as cabulosas não desanimaram. Investindo, principalmente no contra-ataque em velocidade e nas bolas paradas, conseguiram descontar o placar do jogo.

Corinthians forte pelos lados do campo. A força corintiana pelas laterais foi determinante para o resultado do jogo. Por lá, saíram as jogadas dos quatro gols das Brabas do Timão. Destaques para boas tramas envolvendo Diany, Tamires, Jheniffer e Vic Albuquerque.

Estádio: Fazendinha, Parque São Jorge (São Paulo)

Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC) Assistentes: Amanda Pinto Matias (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-Fifa)

Cartões amarelos: Yasmin (COR), Felipe Freitas (CRU) e Luana (CRU)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Jheniffer (12'/1° T) (COR), Vic Albuquerque (23'/1° T) (COR), Isa Fernandes (31'/1° T) (CRU), Duda Sampaio (03'/2° T) (COR), Byanca Brasil (12'/2° T) (CRU) e Tamires (17'/2° T) (COR).

CORINTHIANS

Lelê; Katiuscia, Tarciane (Mariza), Yasmim, Tamires; Duda Sampaio (Carol Tavares), Diany (Ju Ferreira), Gabi Zanotti (Fernanda); Gabi Portilho, Victória Albuquerque e Jheniffer. T.: Arthur Elias

CRUZEIRO

Taty Amaro; Isa Fernandes, Camila Ambrózio; Vitória Calhau, Clara (Carol); Rafa Andrade, Mari Pires (Rita Bove), Tipa; Marília, Vanessinha e Byanca Brasil. T.: Felipe Freitas