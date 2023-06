SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a lista de 23 nomes anunciada nesta terça-feira (27), Pia Sundhage deu início à contagem regressiva para a última Copa do Mundo de Marta.

A meia-atacante de 37 anos terá no torneio a ser disputado na Austrália e Nova Zelândia a última esperança de conquistar um título de expressão com a seleção brasileira. Ela vai disputar seu sexto mundial.

Seis vezes eleita melhor do planeta (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta fez parte da equipe vice no torneio de 2007. Foi também medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas-2004 e Pequim-2008.

"Sem dúvida [será a última Copa]. Eu estou superbem. Não sou a Marta de 20 anos atrás, mas eu estou muito bem, mentalmente melhor ainda. Espero chegar bem para ajudar essa equipe e realizar esse grande sonho", disse a craque para a Cazé TV.

Na última Copa, em 2019, ela alfinetou companheiras de equipe. Após a eliminação nas oitavas de final diante da França, pediu maior comprometimento no futuro para as jogadoras da seleção. A crítica não foi bem recebida por todas do elenco.

A comparação com Lionel Messi se torna inevitável. Assim como Marta, o também maior vencedor do prêmio de melhor do mundo (agora sete vezes), mas entre os homens, avisou que o torneio do Qatar, em 2022, seria sua última chance de chegar à glória máxima no futebol. Deu certo. A Argentina foi campeã e ele acabou eleito o craque da competição.

Naqueles que foram considerados os últimos testes reais para a equipe antes da convocação, Marta não esteve presente. Com lesão no bíceps femoral, acabou cortada da convocação e ficou em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto as comandadas de Pia perdiam nos pênaltis a Finalíssima contra a Inglaterra (após empate em 1 a 1) e derrotavam a Alemanha por 2 a 1 em Nuremberg, em abril.

A recuperação de Marta é um alívio para Pia depois dos problemas de lesão de outras atletas nos últimos meses. A atacante Ludmilla, do Atlético de Madrid-ESP, e a goleira Lorena, do Grêmio, são desfalques por causa de lesões no joelho.

A atacante Debinha e a zagueira Tainara passaram por problemas físicos e também não foram chamadas para as partidas na Europa.

A base da lista é composta pelas jogadoras que foram chamadas para a Finalíssima. Embora a maior parte atue fora do país, são sete chamadas para o Mundial que jogam no Brasil. O número é bem superior aos selecionados por Tite para a Copa do Mundo do Qatar, no ano passado. Apenas três estavam em atividade em times nacionais.

As convocadas iniciam a primeira fase de treinos nesta semana. Antes da iagem para Brisbane, na Austrália, que será a base brasileira na Copa, a equipe vai enfrentar o Chile no próximo domingo (2), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo feminina, ao lado de Panamá, França e Jamaica. A estreia será no próximo dia 24, contra as panamenhas.

**VEJA ABAIXO A LISTA DE CONVOCADAS POR PIA SUNDHAGE PARA A COPA DO MUNDO:**

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Camila (Santos).

Laterais: Antônia (Levante-ESP), Bruninha (NY/NJ Gotham-EUA) e Tamires (Corinthians).

Zagueiras: Kathellen (Real Madrid-ESP), Lauren (Madrid CFF-ESP), Mônica Hickman (Madrid CFF-ESP) e Rafaelle (Arsenal-ING).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma-ITA), Luana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica-POR).

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current-EUA), Geyse (Barcelona-ESP), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Nicole (Benfica-POR), Gabi Nunes (Madri CFF-ESP) e Marta (Orlando Pride-EUA).