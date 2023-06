SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo provocou o Tigre, da Argentina, após a vitória desta terça-feira (27), pela Copa Sul-Americana.

O São Paulo lembrou o segundo jogo entre as equipes na final da Sul-Americana de 2012. Naquela ocasião, o Tigre se recusou a voltar para o segundo tempo após uma confusão na ida para o intervalo, e o time paulista se sagrou campeão.

Em uma das publicações, Rodrigo Faro, apresentador da TV Record, aparece com uma camisa do São Paulo e questiona: "hoje foi jogo de um tempo só?".

A pergunta de Faro é respondida pelos influenciadores Gui Napolitano, Boca de 09 e Racha: "Hoje não, Faro".

O time tricolor também fez outra postagem onde soma os placares do primeiro tempo da final de 2012 com o do segundo tempo do jogo de nesta terça.

Antes, quando a segunda etapa do confronto começou, o São Paulo também brincou com o acontecido.