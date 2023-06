SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do goleiro Édouard Mendy.

O Chelsea vendeu Mendy ao clube saudita por 16 milhões de euros (R$ 84,6 milhões na cotação atual), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O goleiro tinha contrato com os Blues por mais dois anos.

Mendy assinou com o Al-Ahli até junho de 2026. Ainda segundo Romano, o atleta de Senegal receberá salário anual de U$ 12 milhões (R$ 58,2 milhões), podendo chegar a U$ 15 milhões (R$ 72 milhões) com bônus.

O senegalês foi eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa há dois anos. Mendy foi um dos protagonistas do Chelsea na conquista do título da Liga dos Campeões em 2020/21, sua primeira temporada no clube.

Mendy perdeu espaço após se lesionar e virou reserva de Kepa na última temporada. Segundo a imprensa inglesa, nenhum dos goleiros faz parte dos planos de Mauricio Pochettino, novo técnico do clube.

O Chelsea agradeceu a Mendy pelos três anos de clube. "Muita coisa para ficar orgulhoso", escreveu nas redes sociais.