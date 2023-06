SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, virou destaque no noticiário do futebol brasileiro após fazer um golaço de bicicleta de fora da área.

Madruga anotou um gol candidato a Prêmio Puskás. O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo de partida contra o Novorizontino, pela Série B. O Botafogo-SP venceu por 1 a 0.

O lance de bicicleta foi o primeiro gol de Madruga pelo Botafogo-SP. O volante participou de 28 partidas nesta temporada, sendo titular em 20 delas. Ele também não contribuiu para bola na rede com assistências em 2023.

Em sua primeira temporada no Botafogo-SP, Madruga vive o maior desafio da carreira. O atleta se profissionalizou no Desportivo Brasil e está emprestado ao clube de Ribeirão Preto. Em 2023, jogou suas primeiras partidas na elite paulista, na Copa do Brasil e em uma divisão nacional.

Um jogo entre lendas do Corinthians e do Internacional impulsionou o desejo de Guilherme de virar jogador. Na época com 13 anos, o garoto sul-mato-grossense se destacou. Madruga obteve o contato de Marcelinho Carioca e decidiu investir na carreira de esportista, como revelou em entrevista ao jornal Correio do Estado em 2022.

Madruga já teve oportunidade de jogar no futebol chinês. O jogador esteve no país em novembro de 2019 para período de testes no Shandong Luneng. Ele chegou a treinar junto com Róger Guedes, Moisés (ex-Palmeiras) e Fellaini. O início da pandemia de Covid-19 atrapalhou a negociação.