O Esporte Clube Villa Real, representante de Juiz de Fora na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, abriu uma enquete, no Instagram oficial do clube, para a torcida decidir qual o melhor dia para o Villa Real entrar em campo pela competição, domingo, às 10h30, ou segunda, às 19h30. A enquete ficará no ar por 24h.

O presidente do clube, Allan Taxista, convidou a torcida para participar. "Estamos lançando uma enquete no nosso Instagram pra você, torcedor do time do povo, decidir o dia de jogo do Villa Real na cidade", explicou o dirigente.

O clube explicou, através de sua assessoria de imprensa que a iniciativa visa aproximar ainda mais a população de Juiz de Fora e região com o clube. O Villa Real estreia na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro no final de agosto.



