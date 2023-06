SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Inter Miami anunciou a contratação do técnico Gerardo "Tata" Martino.

O argentino de 60 anos foi confirmado pelo clube nesta quarta-feira (28). O Inter Miami aguarda tramitação das documentações para dar início ao trabalho. O tempo de contrato não foi anunciado.

Sem emprego desde a Copa do Qatar, Martino chega para substituir Phil Neville. O técnico inglês foi demitido no início deste mês, com o Inter Miami na lanterna da Conferência Leste da MLS.

O treinador já trabalhou com Messi no Barcelona. Martino comandou o clube catalão na temporada 2013/14, contratado a pedido do camisa 10 após sucesso no Newell's Old Boys. Seu único título foi a Supercopa da Espanha.

Martino tem passagens pela seleções da Argentina e do México. Ele comandou a albiceleste nos vices da Copa América em 2015 e 2016. Pela seleção mexicana, conquistou a Copa Ouro de 2019 e comandou o país na Copa do Mundo de 2022.

O argentino tem experiência na MLS. Martino conquistou título da MLS e foi eleito melhor treinador da liga em 2018, quando comandou o Atlanta United.