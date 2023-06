RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Independiente Medellín por 3 a 1 no estádio Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (28), em jogo da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A vitória fez o Colorado se classificar para as oitavas de final da competição como líder da chave.

Luiz Adriano, duas vezes, e Maurício marcaram os gols do Inter, enquanto Luciano Pons fez o gol do Independiente Medellín na partida.

Com o resultado, o Internacional encerra a fase de grupos da Copa Libertadores na liderança da chave, com 12 pontos conquistados. Já o Independiente Medellín fecha o grupo B na terceira colocação, com 10 pontos, e disputará a Copa Sul-Americana. Completam o grupo Nacional, classificado na segunda colocação com 11 pontos, e Metropolitanos, sem pontuar, em quarto.

O adversário do Inter nas oitavas de final da Libertadores será conhecido no dia 5 de julho, quarta-feira, às 13 horas (de Brasília), no de sorteio realizado pela Conmebol, em sua sede, em Luque, no Paraguai.

O Internacional volta a entrar em campo no próximo sábado (1), quando enfrenta o Cruzeiro, no estádio Beira-Rio, às 21 horas (de Brasília), em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

INTERNACIONAL

John; Fabricio Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Mauricio (Carlos de Pena) e Alan Patrick; Wanderson (Alemão) e Luiz Adriano (Pedro Henrique) (Jean Dias). T.: Mano Menezes.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Marmolejo; Monroy, Palacios, Andrés Cadavid e Lodoño; Jaime Alvarado, Daniel Torres (Quiñones), Edwuin Cetré e Monsalve (Batalla); Cabezas (Loaiza) e Luciano Pons. T.: Sebastián Botero.

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 28/06/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Rômulo, Alvarado, Luciano Pons, Vitão e Andrés Cadavid

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Maurício (04'/1° T) (INT), Luiz Adriano (21'/1°T) (INT), Luiz Adriano (26'/1°T) (INT) e Luciano Pons (05'/2°T) (IDM)