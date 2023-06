SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A principal torcida organizada do Palmeiras foi até a sede da Crefisa, principal patrocinadora do clube, em São Paulo, nesta quinta-feira (29), para criticar Leila Pereira sobre a compra do avião.

A Mancha Verde protestou contra a presidente Leila Pereira por conta do dinheiro gasto na compra do avião para o clube e pela falta de reforços.

Os torcedores levaram faixas e cantaram músicas como: "Tá de tiração, vendeu o Scarpa e comprou o avião", "olha quem chegou, o avião, o volante do Porco", "olê-lê, olá-lá, o avião vem aí e o bicho vai pegar!" e "p** que pariu, na próxima contrata um navio".

A organizada também reforçou que está "fechada" com o treinador Abel Ferreira e com o elenco do Palmeiras.

"Dando nosso recado na Crefisa. Queremos que qualifique o elenco nessa janela! Pensar sempre grande", escreveu Jorge Luis, presidente da Mancha Verde, no Instagram.

POSICIONAMENTO DO PALMEIRAS

O UOL apurou que o Palmeiras não vê razão para o protesto existir, já que o clube conquistou dois títulos na atual temporada (Supercopa do Brasil e Campeonato Paulista) e segue vivo em todas as competições que está participando.

Além disso, o time alviverde entra em campo nesta quinta-feira (29) contra o Bolívar em busca de conquistar a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores ?pode ser a quinta nos últimos seis anos.

O AVIÃO

Leila Pereira comprou o avião para facilitar a logística do Palmeiras quando o time atuar fora de casa. Mesmo com a entrega do avião na última terça-feira (27), ainda falta a Placar Linhas Aéreas conseguir a liberação da Anac para poder fazer o primeiro voo.

O investimento foi feito totalmente pela presidente do clube, com registro realizado pela Placar Linhas Aéreas, que é uma das empresas de propriedade dela e do marido, José Roberto Lamacchia.