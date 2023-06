SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Castro aceitou a proposta milionária do Al Nassr, atual equipe do craque e compatriota Cristiano Ronaldo, e vai deixar o Botafogo.

O técnico português sinalizou ao clube da Arábia Saudita que vai assumir o comando do projeto, num contrato válido por duas temporadas. No entanto, a decisão ainda não foi comunicada aos dirigentes do Botafogo, que, neste momento, estão incomodados com a situação.

O clube alvinegro carioca entra em campo nesta quinta-feira (29) à noite para enfrentar o Magallanes, pela Copa Sul-Americana.

ALVOS NO MERCADO

Ciente da iminente saída de Luís Castro para o futebol saudita, o Botafogo tem dois nomes preferenciais para atacar no mercado: o também português Bruno Lage, que recentemente esteve na mira do Atlético-MG, e Rogério Ceni. Ambos estão livres neste momento.