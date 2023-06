SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos confirmou o fim da passagem do zagueiro Eduardo Bauermann pelo clube.

O time oficializou a rescisão contratual "em comum acordo". Contratado no início de 2022, o vínculo com o jogador de 27 anos era válido até o final do ano que vem.

O anúncio ocorre duas semanas após o clube ter decidido pelo fim do contrato. Bauermann estava afastado desde o início de maio, mas a diretoria adotou cautela na rescisão para evitar problemas jurídicos com o atleta.

O zagueiro irá para o Alanyaspor, da Turquia. O Santos não receberá dinheiro pelos moldes da negociação, mas manterá 40% dos direitos econômicos do jogador.

A "novela Bauermann" chega ao fim para o Santos após a polêmica do esquema de apostas. O jogador foi punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD devido ao seu envolvimento com apostadores no Brasileirão do ano passado ?a procuradoria do órgão pediu a revisão da pena.