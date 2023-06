PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (29), o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, confirmou o desejo de Luis Suárez de se consultar com médico na Espanha para tratar a artrose no joelho direito. O mandatário ainda disse que o clube autorizou o uruguaio a realizar tal processo, mas que a data para isso ainda será definida.

Suárez pensou até em aposentadoria por causa das fortes dores no joelho direito, como informou o UOL. O jogador, porém, segue atuando no Tricolor, com vínculo até 2024.

Em sua manifestação, Guerra confirmou que o jogador sofre bastante e que a rotina de jogos e viagens do Brasileirão agrava o quadro.

Nesta quarta (28), o Grêmio desligou o vice de futebol Paulo Caleffi, que havia negado tal informação em entrevista coletiva. Antônio Brum é o substituto e já está oficializado e empossado.

Suárez solicitou à direção para consultar com seu médico particular, em Barcelona. O Grêmio aceitou e programará uma data para isso.

Guerra ainda comentou sobre o que está acontecendo a mais sobre o tema, como citado por Renato Gaúcho há alguns dias.

O QUE MAIS ELE DISSE

Suárez indicou que pode se aposentar?

"Eu sabia que viria essa pergunta. Se eu disser que sim, jogo o Paulo [Caleffi, ex-vice de futebol] aos leões. Se eu disser que não, estaria fazendo isso com os jornalistas. Para nós, o problema está superado. Eu relatei efetivamente o que está acontecendo. O Paulo já não está com a gente e qualquer resposta que eu desse, o que eu faria não seria apaziguar, pensar para frente. E é pensar daqui para frente que queremos".

O que Renato quis dizer sobre 'muita coisa acontecendo'?

"É o fato das dores no joelho, de voltar com mais intensidade, a vontade de consultar um médico para voltar melhor ainda, são essas coisas que acontecem. Talvez o Renato, e temos que dar esse desconto, falou algo porque foi falado isso minutos antes da coletiva e talvez até ele estivesse surpreso, não temos bola de cristal, não sabemos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, repito, ele está jogando, fazendo gols, feliz no Grêmio, e é isso que importa. Quando encaixarmos esse momento, bom para ele e bom para o Grêmio, poderá consultar e comunicaremos a vocês [imprensa]".

Troca de vice de futebol. "Eu queria agradecer a ele [Paulo Caleffi]. É um grande parceiro e chegou para reconstruir o clube conosco num momento difícil. Ajudou, teve sua colaboração. Ele sair não significa que está tudo errado. Não foi pelo atrito com a imprensa, sabemos do estilo dele, se fosse por isso teria saído muito antes. Eu exerci este cargo [vice de futebol] três vezes, é um moedor de carne, é um cargo de muita pressão. Às vezes, pela pressão, caímos em contradições. É natural um desalinhamento, que às vezes conseguimos superar por nossa relação interna, com conversas. Mas quando essas divergências e desalinhamentos, que julgo normais, se repetem, acontecem seguidamente, deve prevalecer a hierarquia".