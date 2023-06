RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A CBF mudou a data prevista para anunciar quem comandará a seleção brasileira no início das Eliminatórias para a Copa 2026. Inicialmente, o presidente Ednaldo Rodrigues se pronunciaria a respeito do tema nesta sexta-feira(30), mas o plano agora é emitir um comunicado na terça (4).

Ednaldo quer informar sobre quem vai comandar o Brasil nos seis jogos das Eliminatórias deste ano e também dar uma sinalização a respeito do projeto olímpico.

O presidente da CBF tem compromissos na CBF (reuniões) e embarcará amanhã (30) para Brasília, onde a seleção feminina se prepara para o amistoso contra o Chile, domingo (2), o último antes da Copa do Mundo.

Ednaldo vai estar no treino na capital federal porque haverá ações de marketing e institucionais na ocasião, com possibilidade de participação de autoridades.

Antes, a reunião desta sexta envolverá a diretoria da CBF ? algo que acontece ao término de cada mês ? e a entidade quer bater o martelo sobre investimentos em competições de base e na estrutura física da Granja Comary.

CENÁRIO INDEFINIDO

A lacuna no comando da seleção brasileira se dá porque a CBF espera o técnico Carlo Ancelotti para assumir a equipe após o término do contrato dele com o Real Madrid. Mas isso só acontecerá ao fim de junho de 2024.

Em 2023, o Brasil tem sido comandado interinamente por Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, que também está no páreo para ser o comandante da seleção olímpica.

As duas derrotas em três amistosos contra seleções africanas dificultam a permanência de Ramon como tampão na seleção principal.

A CBF dá por certo o acordo com Ancelotti, mas precisa anunciar quem será a figura que conduzirá o Brasil até a vinda do italiano.

Neste ano, haverá seis jogos das Eliminatórias, contra Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.