SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jornal espanhol Marca elegeu cinco jogadores brasileiros entre os 100 melhores da temporada 2022-23.

Vinicius Jr ficou em terceiro lugar no ranking. O atacante do Real Madrid ficou atrás somente de Haaland, do City, e de Messi, ex-PSG.

Rodrygo, em 23º, é o segundo brasileiro mais bem colocado. O jogador de 22 anos também defende o clube merengue.

Militao e Casemiro aparecem no top 40. O zagueiro do Real foi o 35º melhor da última temporada, segundo a pesquisa, enquanto o volante do Manchester United ficou em 38º.

Bruno Guimarães fecha a participação brasileira na lista. O meia do Newcastle figurou na 55ª colocação.

Neymar ficou fora dos 100 melhores ?sua posição final não foi informada. Além do craque brasileiro do PSG, outros jogadores da seleção brasileira não foram contemplados.

O ranking, chamado Los 100, foi elaborado por um júri de 115 pessoas. Ex-jogadores, jornalistas, analistas e influenciadores do mundo participaram da votação.

As posições dos brasileiros

Vinicius Junior (Real Madrid): 3º

Rodrygo (Real Madrid): 23º

Eder Militão (Real Madrid): 35º

Casemiro (Manchester United): 38º

Bruno Guimarães (Newcastle United): 55º

O top 10

Haaland (Manchester City)

Messi (ex-PSG)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Mbappé (PSG)

De Bruyne (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Griezmann (Atlético de Madri)

Osimhen (Napoli)

Gundogan (Manchester City)

Kvaratskhelia (Napoli)