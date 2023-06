SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos se despediu da Sul-Americana com um empate por 0 a 0 com o Blooming, na Vila Belmiro.

Eliminado antecipadamente, o Peixe terminou em terceiro do Grupo E, com cinco pontos. O adversário boliviano ficou na lanterna, com apenas um, enquanto Newell's e Audax Italiano classificaram.

Lucas Lima perdeu um pênalti no apagar das luzes, aos 55 minutos do segundo tempo.

Antes, o jovem Deivid Washington já havia desperdiado três chances na cara do gol. O atacante de 18 anos foi muito participativo, mas desperdiçou as oportunidades que teve dentro da pequena área.

A partida marcou a estreia do técnico Paulo Turra. O treinador foi anunciado na última sexta (23), mas não comandou a equipe na derrota para o Flamengo, no final de semana.

O Alvinegro praiano aumentou a sua série sem vencer para 11 jogos. O último triunfo foi em 14 de maio, contra o Vasco, pelo Brasileirão.

O próximo compromisso do Santos será contra o Cuiabá, no domingo (2), fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão. A equipe está em 13º, com 13 pontos.

SANTOS

Vladimir; Cadu (Ed Carlos), Luiz Felipe, Alex e Kevyson; Camacho (Rodrigo Fernández), Sandry e Miguelito (Lucas Lima); Daniel Ruiz, Deivid Washington e Lucas Barbosa (Mendoza). T.: Paulo Turra

BLOOMING

Uraezaña; Romero, Gómez, Cabrera e Villamíl (Durán); Siles, Latorre, Figuera e Arismendi (Lacerda); Cuellar (Menacho) e Rodríguez (Severiche). T.: Carlos Bustos.

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora:

Árbitro: Augusto Aragon

Assistentes: Ricardo Baren e Dennys Guerrero

VAR: Roberto Sanchez

Amarelos: Villamíl, Alex, Cadu, Latorre, Rodrigo Fernández, Soteldo, Romero e Carlos Bustos

Vermelho: Latorre

Público: 2.891 torcedores

Renda: R$ 121.215,00