RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A torcida do Botafogo vaiou Luis Castro quando o nome do técnico foi anunciado após a escalação, antes do duelo com o Magallanes, pela Copa Sul-Americana.

Castro aceitou a proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita, atual equipe do compatriota Cristiano Ronaldo, e vai deixar o Alvinegro, como mostrou o blog Mercado da Bola, do UOL.

Antes da partida, a escalação titular das equipes foi anunciada no telão. No momento de Luis Castro, pode-se ouvir vaias.

Pouco depois, ele também foi xingado.

Durante o dia, o técnico sinalizou ao clube da Arábia Saudita que vai assumir o comando do projeto, num contrato válido por duas temporadas.

O Botafogo, momentos antes da partida, publicou uma nota oficial informando "que o treinador possui contrato ativo até março de 2024" e que o clube não havia recebido "qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra agremiação até o momento".

Segundo o blog "Mercado da Bola", ciente da iminente saída de Luís Castro para o futebol saudita, o Botafogo tem dois nomes preferenciais para atacar no mercado: o também português Bruno Lage, que recentemente esteve na mira do Atlético-MG, e Rogério Ceni. Ambos estão livres neste momento.

TORCEDOR SE VESTE DE SHEIK

Um torcedor vestido de sheik chamou a atenção nos arredores do Nilton Santos antes da bola rolar.

Ao passar pelos alvinegros, ouviu desde "veio levar o Luis Castro?" até "cuidado aí, hein! Vai acabar apanhando".

O torcedor respondia com bom-humor: "vim é para fazer ele ficar. Não sai ninguém".

CARLI OVACIONADO

O zagueiro Joel Carli, por outro lado, foi ovacionado pela torcida.

O argentino se despede hoje dos gramados. Ele vai permanecer no Alvinegro, onde vai ocupar um cargo nas categorias de base.