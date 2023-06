SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos espera atuar em mais partidas no Pacaembu e no Canindé em 2024.

O Santos negocia com a Allegra, concessionária do Pacaembu, para reservar datas de 2024. O estádio da capital paulista passa por reformas.

Simultaneamente, o time conversa com a Portuguesa sobre o Canindé, estádio que também fica na cidade de São Paulo.

O Santos firmou parceria com a Portuguesa e a Federação Paulista de Futebol para jogar no Canindé no Campeonato Paulista, mas só um jogo foi realizado.

As reformas não foram suficientes para grandes jogos e não atenderam às demandas da Polícia Civil.

A Arena Barueri é uma opção, mas o torcedor do Santos não mostrou boa aceitação do estádio.