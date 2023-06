PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Mello foi levado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, por Miguel Ángel Ramírez, mas não chegou a atuar sob comando dele. Promessa da base do Inter, ele ficou afastado praticamente um ano e agora brilha na MLS Next Pro, torneio de desenvolvimento da Liga dos Estados Unidos.

O atacante, hoje com 20 anos, surgiu como uma das principais joias da formação do Inter e foi vendido no começo de 2022 por US$ 1,8 milhão (R$ 8,7 milhões na cotação atual).

Sua chegada ao Charlotte FC ocorreu por indicação do técnico Miguel Ángel Ramírez, que trabalhou com ele no Inter em 2021.

Mas Mello ficou afastado durante toda temporada 2022 em razão de uma fratura no pé esquerdo e o treinador espanhol acabou demitido em maio.

De volta, ele fez três jogos pelo time na MLS e atualmente está atuando na MLS Next Pro, que é um torneio de desenvolvimento do qual participam equipes de aspirantes dos times da Liga principal.

Em dez jogos pelo Crown Legacy ?equipe de formação do Charlotte? ele soma cinco gols e três assistências.

Em entrevista ao UOL, ele disse que vive seu melhor momento nos Estados Unidos. Em breve, Vini Mello será pai pela primeira vez.

Nesta sexta-feira (30), ele volta a campo no duelo com o Toronto FC II.

"Estou na minha melhor fase desde que cheguei aqui, estou voltando a ter mais minutos, sequência e conseguindo retomar meu futebol. É um torneio bem forte, são jogadores que não estão tendo uma minutagem alta no profissional e descem para os jogos. Eu pertenço ao Charlotte, mas no momento não tenho contato com o time principal, pediram para eu descer e jogar na equipe B e é isso que estou fazendo", disse Vinicius.

O QUE MAIS ELE DISSE

Adaptação. "Minha adaptação foi complicada, pois fiquei um ano inteiro me recuperando de uma lesão, então acho que isso atrasou um pouco meu processo, mas hoje já me sinto quase 100% adaptado. Em relação ao meu futuro, penso em terminar bem a liga, seguir marcando gols e se Deus quiser conquistar o título".

Saída de Ramírez prejudicou? "Acredito que sim, pois o Miguel já me conhecia, sabia das minhas características e contava comigo, infelizmente não consegui atuar com ele".