SAQUAREMA, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As Olimpíadas de 2020 ainda doem para os fãs de Gabriel Medina. Para muitos, ele foi melhor no duelo com o japonês Kanoa Igarashi, mas numa decisão polêmica dos jurados, o brasileiro foi eliminado, gerando revolta contra o nipônico, algo que contraria a fama que possui no Circuito Mundial de Surfe.

Nascido no Japão, mas desde criança morando na Califórnia (EUA), Kanoa é visto no ambiente do surfe como um cara "gente boa". Igarashi, inclusive, tem apreço pelo Brasil e "arranha" bem um português.

"Eu aprendi português com os meus amigos de Portugal e meus amigos do Brasil também", disse à reportagem o japonês, complementando sobre seus gostos no Brasil:

"Eu amo tudo no Brasil, mas para mim a comida é a melhor. Eu amo farofa, picanha, feijoada... Eu não sou muito de doce, mas amo açaí".

Igarashi é bem quisto pelos surfistas brasileiros, inclusive Medina, contrariando a impressão que muitos possuem de uma possível rivalidade entre os dois.

"Foi uma experiência inacreditável nas Olimpíadas, uma coisa que nunca vou esquecer. Foi um momento muito especial para mim e para minha família também. Todos nós atletas aqui somos uma família, somos todos irmãos. Não somos de sangue, mas somos família", destacou.

Kanoa Igarashi disputou a bateria de estreia na etapa do Mundial de Saquarema contra Ítalo Ferreira e o italiano Leonardo Fioravanti. O japonês acabou ficando em último e caiu para a repescagem. A competição está paralisada desde sábado por causa das condições ruins do mar.

IGARASHI JOGA ALTINHA COM POPULARES

Sem competição por causa das condições do mar, Kanoa Igarashi tem aproveitado o momento livre para desfrutar de Saquarema. Na última terça-feira (27), por exemplo, o japonês foi até as areias da Praia de Itaúna e jogou altinha com populares. O surfista registrou o momento em seu Instagram e brincou na legenda: "pior jogador de altinha na praia".

O UOL conversou com uma das meninas que jogou altinha com Kanoa, que confirmou a simpatia e o bom português que o atleta fala.

"Conversamos com ele em português. O Kanoa fala português muito bem. Reclamou que a bola estava muito cheia [risos], mas ele é muito gente boa", disse a carioca Carolline Paixão.

TARDE DE AUTÓGRAFOS

Os patrocinadores têm aproveitado o tempo livre para realizar ações com os atletas, caso da marca Quiksilver, que reuniu seus surfistas para uma tarde de autógrafos no último domingo (25), incluindo Kanoa Igarashi.

Estavam presentes também Stephanie Gilmore, octacampeã mundial, Caroline Marks, Sakura Johnson e Chloé Calmon, campeã sul-americana de longboard. Entre os homens, além de Igarashi, estava também Rio Waida, primeiro indonésio a participar do CT na história.