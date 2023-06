- Seleção feminina é superada pela Turquia na Liga das Nações de vôlei

A seleção feminina foi superada pela Turquia em jogo válido pela terceira semana da edição 2023 da Liga das Nações de Vôlei, que está sendo disputada em Bangcoc (Tailândia). Após o revés por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/16 e 25/22), a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ficou na quarta posição da classificação com 21 pontos, ainda com chances reais de classificação para a fase decisiva da competição, que será disputada nos Estados Unidos.

O destaque do Brasil no confronto foi a atacante Maiara Basso, com 12 acertos (10 de ataque, um de bloqueio e um de saque). Já a maior pontuadora do jogo foi a oposta Ebrar Karakurt, da Turquia, que somou 19 pontos.

“A Turquia jogou melhor e mereceu vitória. Vamos estudar o jogo de hoje e buscar a classificação contra a Tailândia. Sei que fiz uma partida muito abaixo. Vamos seguir trabalhando para evoluirmos como equipe”, declarou a ponteira Gabi à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBF) após o confronto.

A seleção feminina folga no próximo sábado (1º) e volta a entrar em ação pela competição apenas a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (2), quando medirá forças com a Tailândia.

