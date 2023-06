RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense encaminhou as contratações do meia Danielzinho, do Bahia, e do atacante Yony González, atualmente livre no marcado. Os dois fizeram parte do time de 2019 comandado por Fernando Diniz.

Os jogadores são aguardados na próxima semana para reforçar o elenco do Flu. As situações estão bem encaminhadas.

Além deles, o Tricolor também está negociando com dois zagueiros: Marlon, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Antônio Carlos, ex-Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que pertence ao Orlando City, dos Estados Unidos.

Neste caso dos defensores, a tendência é que apenas um seja contratado. Ambos surgiram em Xerém.

No caso de Marlon, a negociação está nos ajustes salariais, já que ele recebe um alto valor na Europa. O youtuber Thiago Ferreira revelou a negociação, confirmada pelo UOL.

Já Antônio Carlos tem um acordo com o Flu, mas a dificuldade está na liberação por parte do Orlando City. A informação inicial foi de Venê Casagrande.

Daniel e Yony se juntam a Léo Fernández e Diogo Barbosa como reforços do Fluminense para esta janela.

O ex-Grêmio já está treinando com o grupo, enquanto o outro é aguardado no Rio de Janeiro.

Yony González também atuou por Corinthians e Ceará no Brasil. Ele estava no Portimonense, de Portugal, e ficou livre no mercado este mês. O ge foi o primeiro a dar a informação sobre o acerto.

Já Daniel negocia a rescisão de contrato com o Bahia para voltar a vestir a camisa tricolor. Ele ainda não tem data para chegar ao Rio.