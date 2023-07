SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de vôlei se classificou para a fase final da Liga das Nações feminina mesmo sem ter entrado em quadra.

As brasileiras perderam para a Turquia em seu último compromisso, e a classificou ficou dependendo do resultado do confronto deste domingo (2), contra a Tailândia.

Porém, a vaga para fase final foi garantida neste sábado (1) sem que a seleção entrasse em quadra.

O Brasil se classificou para a disputa do título da Liga das Nações feminina depois da derrota da Sérvia para a República Dominicana, durante a madrugada.

Por conta desse resultado, a seleção não fica mais de fora das oito primeiras colocadas na tabela.

A República Dominicana, que não tem mais chances de se classificar, ajudou o Brasil ao derrotar as atuais campeãs mundiais por 3 sets a 2, com parciais 22/25, 25/15, 23/25, 25/19 e 15/10.

Do outro lado, a Sérvia ainda tem uma chance remota de se classificar, mas para que isso aconteça, a seleção europeia depende de outros resultados.

O Brasil volta à quadra neste domingo, (2) às 10h30 (de Brasília), quando encara a seleção da Tailândia.