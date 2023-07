SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi com uma nota 10 que Yago Dora venceu a primeira etapa de sua carreira na elite do surfe. O paranaense acertou uma manobra aérea, alcançou a pontuação máxima e derrotou o australiano Ethan Ewing, já na tarde de sábado (1º), na cidade fluminense de Saquarema.

"Estou sem palavras. É incrível. Não consigo nem acreditar no que aconteceu. Eu tinha um sentimento de que algo especial estava por vir. Levou muito tempo, mas a primeira vitória veio na hora certa, no lugar certo. Estou muito feliz", afirmou.

O atleta, que cresceu em Florianópolis, tinha quatro semifinais como os melhores resultados de sua trajetória. Na primeira decisão, não decepcionou. Somado a um 4,83, seu 10 lhe rendeu pontuação 14,83 em suas duas melhores ondas. Ewing teve 10,83 (4,83 + 6).

Yago, assim, deu um salto no ranking do Mundial de surfe, pulando para o quinto lugar a duas etapas do fim da fase de classificação. Serão justamente os cinco primeiros que avançarão para a perna que vale o título, em San Clemente, nos Estados Unidos.

A lista tem agora um líder brasileiro. Filipe Toledo, atual campeão, assumiu a primeira posição apesar de sua queda nas oitavas de final -e de uma preocupante lesão no joelho. Ultrapassou o norte-americano Griffin Colapinto, seguido por Ethan Eing e o brasileiro João Chianca.

Já Gabriel Medina, que não conseguiu vencer nenhuma bateria na edição 2023 da etapa brasileira, caiu para a sétima colocação e terá de reagir nas duas próximas pernas do circuito. Italo Ferreira, em 11º, e Caio Ibelli, em 14º, estão em situação mais difícil.

Na disputa feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb, que também foi mal em Saquarema, caiu para a sexta colocação. Perdeu o quinto lugar para a norte-americana Caitlin Simmers, a vencedora em Saquarema.