SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino dominou a partida e venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (2), na Neo Química Arena. O gol foi marcado por Eduardo Sasha, ainda no primeiro tempo.

Embalado, o Bragantino de Pedro Caixinha foi superior ao Corinthians de Vanderlei Luxemburgo desde o apito inicial. O Timão se lançou ao ataque para empatar no fim, mas criou pouco.

Sem Bruno Mendez, Fausto Vera e Renato Augusto, Luxa voltou a apostar nos garotos e escalou Murillo, Moscardo e Ruan Oliveira. No decorrer da partida, entraram Caetano Roni, Wesley, Matheus Araújo e Felipe Augusto. Nenhum brilhou. Sasha, autor do gol, marcou seu sexto nos últimos cinco jogos.

O Corinthians foi para o 15º lugar, com 12 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento a depender dos resultados do Cuiabá, Goiás e Vasco. O Red Bull Bragantino foi para o G-4 e é o quarto, com 23.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o América na quarta-feira, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino terá nova semana livre antes de receber o São Paulo, domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matías Rojas, reforço do Corinthians para o segundo semestre, esteve na arena e será apresentado nesta semana.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Red Bull Bragantino e o 1 a 0 no intervalo ficou barato para o Corinthians. O time de Vanderlei Luxemburgo sofreu com os vários desfalques e não se impôs. Bruno Mendez, Fausto Vera e Renato Augusto não estiveram à disposição.

O Bragantino não se intimidou na Neo Química Arena e ditou o ritmo de jogo: teve 66% de posse de bola, o dobro de passes do Timão e poderia ter feito mais gols se o sistema ofensivo fosse mais objetivo.

Os visitantes abriram o placar com Eduardo Sasha, aos 16 minutos de jogo, e rondaram a área do Corinthians, mas não assustaram mais o goleiro Cassio. Na única chance do Timão, Biro invadiu a área sozinho e bateu fraco para Cleiton defender.

No segundo tempo, o cenário foi o mesmo. Luxa tentou mudar o Corinthians com as entradas de Caetano e Matheus Araújo, mas o Bragantino se manteve superior e sempre mais perto do gol.

Logo aos dois minutos, Sorriso invadiu a área e Ruan, contra, acertou a trave de Cassio. No rebote, Sasha cabeceou fraco para defesa do goleiro do Timão. Yuri Alberto, substituído sob vaias, teve boa chance de cabeça, mas a bola foi por cima do travessão.

Luxa apostou na base para reagir e o Corinthians até ficou mais com a bola nos minutos finais, mas pouco criou. O Bragantino, bem organizado, marcou bem e garantiu mais uma vitória para entrar no G-4.

REFORÇO NA ÁREA

Matías Rojas esteve na Neo Química Arena para acompanhar a derrota do Corinthians. O meia paraguaio chega do Racing (ARG) e é uma esperança do Timão para reverter a má fase.

Rojas será inscrito e apresentado nesta semana. A reabertura da janela de transferências ocorre na terça-feira, 3 de julho. O Corinthians ainda busca ao menos um zagueiro e um volante.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Fagner, Moscardo e Wesley (COR) e Sorriso e Eduardo (RBB)

Gol: Eduardo Sasha, aos 16min do 1º tempo (RBB)

CORINTHIANS

Cassio, Fagner, Gil, Murillo e Bidu (Caetano); Moscardo (Roni), Maycon (Matheus Araújo) e Ruan Oliveira; Biro (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Vanderlei Luxemburgo

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan, Luan Patrick, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes (Guilherme) (Luan Cândido), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Thiago Borbas (Sorriso) e Eduardo Sasha (Alerrandro). T.: Pedro Caixinha