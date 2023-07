SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As torcidas organizadas do Corinthians ameaçaram os jogadores após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo (2), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ei, você aí, acabo com sua vida se o Coringão cair" foi um dos gritos entoados.

As críticas também foram destinadas ao presidente Duilio Monteiro Alves. O técnico Vanderlei Luxemburgo foi preservado.

O clube foi para a 15ª colocação, com 12 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento a depender dos demais resultados da rodada.

Veja os gritos:

"P... que saudade, de quando o Corinthians jogava com vontade"

"Duilio c..., fora do Timão"

"Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo"

"Tem que ser homem pra jogar no Coringão"

"Ou joga por amor ou joga por terror"