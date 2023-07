SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro recebe na noite desta segunda-feira (3), às 20h, o jogo dos times que estão na zona de rebaixamento. Goiás e Coritiba se enfrentam no estádio da Serrinha, em Goiânia, em busca de uma melhor colocação da tabela.

O Goiás, em melhor posição que o rival, na 17ª colocação e primeiro time do zona da degola, vem de uma semana positiva. O Esmeraldino se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma vitória em cima do Universitario Fe-COL, pelo placar de 2 a 1. Já no Brasileiro, por sua vez, vem de uma derrota para o Bragantino, que está em uma boa fase no campeonato nacional, por 2 a 0.

Apesar da posição incômoda na tabela, o Goiás se encontra em melhor posição que o rival da noite, o Coritiba. Em 12 rodadas, o Coxa anota apenas quatro pontos no Brasileiro, está na lanterna e não vence há mais de quatro meses. Ao todo, nesse período, são quatro empates e oito derrotas, com 11% de aproveitamento.

Em sua última partida no Campeonato Brasileiro, o Coritiba sofreu uma goleada para Grêmio por 5 a 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo e Willian Oliveira; Guilherme, Palacios e Diego Gonçalves; Matheus Peixoto. Técnico: Armando Evangelista.

CORITIBA

Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Bruno Viana; Natanael, Andrey, Bianqui, Moreno e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto. Técnico: Thiago Kosloski (interino).

Estádio: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Ás 20h desta segunda-feira (3)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Transmissão: Premiere, streaming e internet