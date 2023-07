SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior projetou a janela de transferências para o São Paulo, mas ressaltou que tem encontrado soluções caseiras para os problemas.

Dorival já conversou com a presidência do clube sobre a necessidade de contratações. No entanto, o treinador tem buscado alternativas dentro do próprio elenco e, principalmente, nas categorias de base.

O São Paulo procura um meio-campista e um atacante de velocidade. Enquanto isso, Dorival foca também na recuperação dos jogadores mais experientes do elenco.

Dorival utilizou 24 atletas nos últimos cinco jogos, sendo dez deles da base: Nathan, Beraldo, Diego Costa, Patryck, Pablo Maia, Luan, Felipe Negrucci, Rodrigo Nestor, Rodriguinho e Juan.

"A base tem sido decisiva, contribuído demais, nos dado jogadores importantes e que estão prontos. Eles têm toda nossa atenção. Sobre o mercado, fico na expectativa de trabalhar com os que aqui estão, valorizá-los, tirar o máximo. Ótimo se tivermos outros jogadores, mas vamos buscar sempre opções [dentro do clube]", disse Dorival, em entrevista coletiva.

PATRYCK É ELOGIADO APÓS OSCILAR

O lateral esquerdo de 20 anos reencontrou seu caminho no São Paulo e foi elogiado após a vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense. A boa sequência dele ajuda o time tricolor a substituir o lesionado Wellington e abre espaço para Caio Paulista jogar como atacante, sua posição de origem.

"Com exceção do América-MG, ele cresceu demais, encontrando maturidade. Marcou um dos grandes atacantes do Campeonato Brasileiro e não deu espaços, não cedeu ações, sempre próximo e encontrando desconforto no Arias que tem habilidade impressionante. Temos que ter calma, tranquilidade, mas ele tem muito potencial. Tem ganhado confiança para mais jogadas de fundo. É questão de tempo, mas é bem jovem e já jovem demonstra esse potencial. É animador", disse Dorival.

ALAN FRANCO VAI BEM E RODRIGUINHO GANHARÁ SEQUÊNCIA

Questionado por parte do torcedor, o zagueiro argentino foi titular contra Tigre (ARG) e Fluminense e atuou bem.

"Diego Costa vem de duas lesões em sequência, está trabalhando demais para readquirir condição. Achei melhor manter o Alan, o Diego sabe que respeito e confio, vai voltar à normalidade, é questão de tempo. Está lutando e trabalhando muito para voltar a esse momento, sempre foi importante e não deixará de ser", explicou o técnico.

Já o meia de 19 anos participou dos últimos quatro jogos do São Paulo e tem sido uma alternativa para o armador esperado por Dorival. Ele foi titular contra o Fluminense e Dorival ressaltou que ele seguirá tendo oportunidades no time.

ALISSON AJUDA NA MARCAÇÃO E AGRADA

Outro atleta que tem agradado Dorival é Alisson, que está contribuindo para fortalecer o sistema defensivo tricolor.

"Tem tem marcação muito forte, que fortalece o nosso meio. Tem trabalho de infiltração importante pela posição natural. Ganhamos jogador que se apresenta e tem forte combate no meio-campo. Para quando percamos a bola, tenhamos aproximação e brigando pela retomada. Estamos retomando a maioria das bolas no campo ofensivo, mais próximos ao gol. É fato importante, e o Alisson participa demais da retomada, construção e possui infiltração natural da sua capacidade pela posição que sempre jogou".