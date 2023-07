RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, admitiu que teve um desentendimento com Gabigol no intervalo do jogo contra o Fortaleza, no Maracanã. Um dos motivos foi a lesão do jogador no gramado.

Braz explicou que a discussão aconteceu depois de Jorge Sampaoli passar as instruções para o segundo tempo.

Por isso, a maior parte do time principal já tinha deixado o vestiário.

O dirigente afirmou que o problema começou quando Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, disse a Gabriel que ele precisaria ficar mais tempo até saber quem seria sorteado para o doping.

"Quero deixar claro que esse episódio não tem desconforto em relação ao jogo. De fato eu tive um problema com ele. Só que se relatou que o começo da discussão foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado possa ser pertinente, mas a discussão começou quando o Tannure comunicou que ele teria que ficar mais um pouco para saber de fato quem seria o sorteado para o doping", explicou.

Braz não entrou em detalhes sobre a discussão, mas confirmou que ela aconteceu.

O clima teria ficado quente com xingamentos e ambos exaltados.

"Quando um jogador vai embora, se ele for embora, o doping passa a ser positivo. Disso para frente, é uma situação minha do Gabriel. Não preciso de intermediário. Não estou aqui minimizando. AS coisas serão resolvidas e não terá problema para que se continue com elenco e time vencedor e forte para que a gente possa ter time e temporada melhor do que a gente teve no começo", completou.

No final da entrevista, Braz voltou novamente no assunto e afirmou que não falará mais sobre esse episódio.

"Não vou falar mais desse assunto. Estou disponível a responder o que possa responder hoje. Mas eu e vou aconselhar os meus companheiros aqui para que a gente não fale mais desse assunto. Eu sempre tive uma relação excelente com o jogador. A gente ganhou muitos títulos juntos, com ele em campo. Mas em alguns momentos e situações, as coisas não acontecem por acaso, independentemente. Freio de arrumação não quer dizer que o carro vá para trás. É para que o carro vá para frente."