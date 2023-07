SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Nervosa, faltosa e um pouco feia, mas vitoriosa. Assim foi a partida do Brasil contra a Argentina, vencida pelo placar de 56 a 55, em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa América de basquete feminino.

Menos mal que a vitória veio, apesar de toda a força que o Brasil fez para perder. Destaque para os 13 pontos de Damiris Dantas, e os 10 rebotes de Érika, sendo seis ofensivos.

Nesta terça-feira (4), o Brasil, já classificado, volta à quadra diante dos Estados Unidos, às 17h40 (de Brasília). A partida deve definir a primeira colocação do Grupo A e o caminho na fase eliminatória, que começará pelas quartas de final.

Após jogar contra as brasileiras, os Estados Unidos ainda vão enfrentar Cuba, que perdeu do Brasil por 92 a 53 e tem tudo para ser o pior time do Grupo A.

INÍCIO E FIM PREOCUPANTES

Nos 10 primeiros minutos de partida, o Brasil fez apenas nove pontos, menos de um ponto por minuto. Já nos 10 minutos finais, outro apagão, com apenas seis pontos.

FORÇA DO BANCO

O trio formado por Érika, Sossô e Aline Moura foi fundamental para a reação brasileira. Com Kamilla pendurada em faltas, Érika e Aline vieram do banco e somaram 12 pontos. Sossô também deu outra dinâmica ao time e anotou mais seis pontos.

HAJA APITO

A enorme rivalidade entre Brasil e Argentina entrou em quadra com tudo. No total, foram marcadas incríveis 51 faltas, sendo 25 das brasileiras. Muita coisa, o que tirou o ritmo da seleção e deixou a partida muito truncada.