SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Alanyaspor, da Turquia, contratou no mesmo dia o zagueiro Eduardo Bauermann e o volante Richard, nomes citados em esquemas de apostas esportivas no futebol brasileiro. O meia Carlos Eduardo, que não está envolvido no caso das apostas, também vestirá a camisa verde e laranja.

DETALHES DO CLUBE

A equipe foi fundada em 1948 na cidade de Alanya, cidade costeira no sul do país. O nome do time, inclusive, surgiu a partir de sua sede.

O Alanyaspor é presidido há 12 anos por Hasan Cavusoglu. Ele é irmão de Mevlüt Cavusoglu, ex-ministro das Relações Exteriores da Turquia e atual deputado.

Em 2019, o clube viveu uma tragédia: uma van com jogadores se envolveu em um acidente que matou Josef Sural, atacante da República Tcheca na época.

Os brasileiros Welinton, ex-Flamengo, e Wanderson Baiano, ex-Vila Nova, também estavam no veículo, mas não se feriram com gravidade. Além deles, outros quatro atletas do elenco sobreviveram.

Vágner Love fez história no Alanyaspor. O atacante marcou 34 gols em 44 jogos com a camisa da equipe e tornou-se artilheiro do Campeonato Turco na temporada 2016/17.

O brasileiro, no entanto, saiu do time após atrito com Cavusoglu, que não teria pago salários atrasados do jogador. Ele foi para o Besiktas e, hoje, atua no Sport.

Além de Love, atletas famosos como Bobô e Papiss Cissé já defenderam as cores da instituição.

Em campo, o Alanyaspor não acumula grandes façanhas: o grande momento do clube foi o vice-campeonato da Copa da Turquia em 2019/20. Há também títulos da 3ª e da 4ª divisão local.