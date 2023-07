SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, Wagner Willlian Teodoro, mais conhecido como Waguinho, faz sucesso sendo o 'sósia do Vini Jr".

A semelhança com Vini Jr. deixou até mesmo Neymar e Ludmilla impressionados. Os dois, ao lado do jogador do Real Madrid, interagiram com Waguinho durante um show de Thiaguinho no último final de semana [veja no final da matéria].

Waguinho, no entanto, ainda não teve a oportunidade de conversar com Vini Jr., mas espera que isso aconteça em breve.

O sósia também diz que a semelhança já o ajudou a ficar com algumas mulheres na vida, que achavam que ele era o jogador do Real Madrid.

Por outro lado, Wagner diz que a aparência parecida com Vini Jr. também traz ataques racistas. Ele afirma sofrer com isso "todos os dias".

As declarações foram dadas ao jornal "Extra".

*

O QUE ELE DISSE?

Encontro com Vini Jr

"Isso vai rolar, sou embaixador da mesma empresa de apostas que ele também é. Espero que seja nessas férias dele agora, já que está no Brasil. Essa resenha vai vir".

Ida a jogo do Flamengo e sucesso com mulheres

"Fui cercado por fãs, crianças queriam autógrafos. Agora imagina isso no mundo inteiro? O cara nem pode estar em todos os lugares. Na hora em que ele quiser ['substituir Vini Jr']. Já peguei mulher que acha até hoje que sou ele".

Racismo

"Não adianta. Eles também me xingam nas minhas redes sociais, tenho 150 mil seguidores, imagina. É muita gente e entre essas pessoas existem muitos racistas. Sofro com o racismo todos os dias".