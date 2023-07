SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, protestou em frente a sede da CBF, no Rio de Janeiro, após os supostos erros de arbitragem contra a equipe nas últimas partidas.

Membros da organizada viajaram ao Rio de Janeiro para protestar contra a CBF. O perfil oficial da Mancha no Instagram transmitiu ao vivo os protestos contra a entidade, a arbitragem e o árbitro de vídeo.

"O CBF presta atenção. O João [Martins] falou tudo com razão", "P*** que pariu, a CBF é a vergonha do Brasil", "Não é mole não, a CBF tá roubando meu Verdão".

Eles também levaram faixas com mensagens contra Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem: "Wilson Seneme fanfarrão".

Outra faixa também fez crítica direta à arbitragem: "Arbitragem no Brasil é 'vargonhosa'".

MANCHA DECLAROU GUERRA À CBF

Nesta segunda-feira (3), a torcida declarou guerra à CBF em nota publicada nas redes sociais e afirmou que a entidade persegue o Palmeiras e sua comissão técnica.

A Mancha Alvi Verde alegou que nada tem sido feito para aprimorar o nível dos juízes e para implementar tecnologias que garantam a isonomia das competições. Para exemplificar, elencaram quatro possíveis erros de arbitragem contra o time alviverde.

A organizada também afirmou estar totalmente alinhada à comissão técnica e aos jogadores e cobrou a diretoria de ir além da publicação de uma nota e não poupar esforços para blindar a equipe.

ENTENDA A BRIGA

A CBF rebateu as falas de João Martins e disse que vai encaminhar o vídeo com as declarações do auxiliar da equipe alviverde ao presidente e ao procurador do STJD.

"O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa", diz a nota.

"A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença", finalizou o comunicado.

O auxiliar técnico do Palmeiras fez duras críticas à arbitragem e ao "sistema" do futebol brasileiro.

"Entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo porque ganham vários. Mas ganham vários porque, muitas vezes, não deixam os melhores ganhar, foi o que mais uma vez se passou hoje", falou João Martins na coletiva pós-jogo deste domingo (2).

O Palmeiras respondeu a nota da CBF que acusa João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, de xenofobia. O clube disse que a publicação é agressiva, e ainda deixou oito perguntas à entidade.