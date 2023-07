SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan, do Corinthians, foi agredido por torcedores na madrugada desta terça-feira (4) em um motel na cidade de São Paulo.

A reportagem apurou com pessoas próximas a Luan que ele foi surpreendido em um motel na zona oeste de São Paulo. O atleta estava com alguns amigos e várias mulheres.

O jogador do Corinthians teria sido agredido retirado do motel à força. Os ferimentos não foram graves. Ele foi cobrado pelos torcedores para rescindir o contrato imediatamente.

O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte, disse que à reportagem que pediu as imagens do motel para confirmar a presença de Luan. O presidente Duilio Monteiro Alves pediu ajuda para a investigação.

O motel disse em contato telefônico que "desconhece qualquer informação".

Procurado, o Corinthians diz que busca mais informações e detalhes sobre o caso.

A SITUAÇÃO DE LUAN

Luan tem contrato com o Corinthians até dezembro e está afastado do elenco profissional. Ele recebe um dos maiores salários do clube.

Em participação no podcast do Denilson Show, Luan disse que está bem fisicamente e pediu nova chance.

O técnico Vanderlei Luxemburgo descartou a oportunidade pois a "torcida pediu" e "não compraria essa briga".