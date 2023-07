SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua última partida pela fase de grupos da Copa América de basquete feminino, o Brasil venceu os Estados Unidos pelo placar de 67 a 54 e confirmou a primeira colocação do Grupo A, com quatro vítórias em quatro partidas.

Tainá Paixão foi o grande nome brasileiro no triunfo. A armadora fez 23 pontos e terminou como a cestinha da partida. A pivô Kamilla Soares também ajudou demais com 10 pontos e seis rebotes.

Novamente, a seleção voltou a trocar passes com muita eficiência e deu um banho no quesito assistências. No total, foram 16 assistências do Brasil contra apenas quatro dos Estados Unidos, o que também mostra que a defesa brasileira jogou muito bem.

Finalmente, o Brasil parou de cometer tantos erros e cuidou muito melhor da bola, cometendo nove erros. E mais do que isso, os Estados Unidos sofreram com a intesidade brasileira e terminaram com 21 erros, mais que o dobro do Brasil.

Nas quartas de final da Copa América, o Brasil vai encarar a quarta seleção classificada do Grupo B. Colômbia e México são as principais candidatas a entrarem no caminho brasileiro na fase eliminatória da competição. O duelo das quartas será realizado na próxima sexta-feira (7).

Classificado em primeiro de seu grupo, o Brasil dá um passo para fugir de EUA e Canadá, os principais favoritos antes do início da competição, até a final da Copa América. Os Estados Unidos devem terminar em segundo no grupo A, enquanto as canadenses estão invictas após dois jogos no grupo B. Os dois finalistas da Copa América se classificam para o Pré-Olímpico Mundial.